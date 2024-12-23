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Зенкин Андрей Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зенкин Андрей Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
16.10.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Самсоново
Нас.пункт
д. Самсоново, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.10.1886 ст.

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