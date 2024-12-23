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Захаров Павел Акимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Павел Акимов
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
19.12.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Шляхино
Нас.пункт
д. Шляхино, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.12.1883 ст.

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