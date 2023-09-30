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Захаров Андрей Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Андрей Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
10.08.1878
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Алтухово
Нас.пункт
д. Алтухово, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.08.1878 ст.

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