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Захаров Абрам Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Абрам Захаров
Пол
муж
Дата призыва
Май 1854
Дата рождения
1836
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Томышево
Нас.пункт
д. Томышево, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1836 ст.

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