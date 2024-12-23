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Затров (Федотов) Осип Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Затров (Федотов) Осип Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
25.03.1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Мурмино
Нас.пункт
с. Мурмино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.03.1871 ст.

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