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Зайцев Федор Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Федор Александров
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
12.05.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Редькино
Нас.пункт
с. Редькино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.05.1870 ст.

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