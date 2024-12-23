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Зайцев Михаил Никаноров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Михаил Никаноров
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1870
Дата рождения
1849
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Реткино
Нас.пункт
с. Реткино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1849 ст.

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