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Зайцев Иван Владимиров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Иван Владимиров
Пол
муж
Дата призыва
1917
Дата рождения
1896
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Войнюково
Нас.пункт
д. Войнюково, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1896 ст.

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