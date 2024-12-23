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Зайцев Зосим Филимонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Зосим Филимонов
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
03.06.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Полково
Нас.пункт
д. Полково, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.06.1889 ст.

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