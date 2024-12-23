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Зайцев Егор Тихонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Егор Тихонов
Пол
муж
Дата призыва
1894
Дата рождения
01.04.1873
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
д. Александровка
Нас.пункт
д. Александровка, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.04.1873 ст.

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