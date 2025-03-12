Зайцев Василий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Василий Павлов

Зайцев Василий Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Василий Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
25.04.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Алешня
Нас.пункт
с. Алешня, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.04.1884 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.