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Зайцев Антон Гурьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Антон Гурьев
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
04.02.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Томаково (Озерье)
Нас.пункт
д. Томаково (Озерье), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.02.1894 ст.

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