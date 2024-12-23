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Зайцев Андрей Константинов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Андрей Константинов
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
01.12.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.12.1894 ст.

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