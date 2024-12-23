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Заикин Василий Ларионов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Заикин Василий Ларионов
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
20.02.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
д. Наумовская
Нас.пункт
д. Наумовская, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.02.1874 ст.

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