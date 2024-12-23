Заворин Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаворин Федор Михайлов

Заворин Федор Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Заворин Федор Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
17.09.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Марково
Нас.пункт
д. Марково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.09.1876 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.