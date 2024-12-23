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Жульков Денис Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жульков Денис Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
16.05.1862
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Безлычная
Нас.пункт
д. Безлычная, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.05.1862 ст.

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