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Жулев Алексей Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жулев Алексей Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
04.02.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
с. Бусаево
Нас.пункт
с. Бусаево, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.02.1882 ст.

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