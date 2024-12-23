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Жиряков Иван Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жиряков Иван Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
05.10.1859
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Новосельская
Место
с. Пощупово
Нас.пункт
с. Пощупово, Новосельская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.10.1859 ст.

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