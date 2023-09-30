Жеребцов Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖеребцов Иван Васильев

Жеребцов Иван Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жеребцов Иван Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
15.07.1879
Сословие
рязанский цеховой
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.07.1879 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.