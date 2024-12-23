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Желтов Иван Марков

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Желтов Иван Марков
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
20.01.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
с. Бусаево
Нас.пункт
с. Бусаево, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.01.1892 ст.

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