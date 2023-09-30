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Железняков Егор Леонтьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Железняков Егор Леонтьев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
29.01.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.01.1892 ст.

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