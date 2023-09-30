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Жданов Николай Глебов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жданов Николай Глебов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
08.05.1892
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.05.1892 ст.

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