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Жаров Иван Парменов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жаров Иван Парменов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
27.03.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
с. Пущино
Нас.пункт
с. Пущино, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.03.1890 ст.

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