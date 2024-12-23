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Жариков Александр Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жариков Александр Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
03.08.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
Троицкая слоб.
Нас.пункт
Троицкая слоб., Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.08.1879 ст.

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