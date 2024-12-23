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Жариков (Иванов) Николай Данилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жариков (Иванов) Николай Данилов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
06.05.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Ларино
Нас.пункт
д. Ларино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.05.1890 ст.

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