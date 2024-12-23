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Ефремов Сергей Емельянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов Сергей Емельянов
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
02.10.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Ходынино
Нас.пункт
с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.10.1874 ст.

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