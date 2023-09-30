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Ефимов Филипп Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Филипп Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
Декабрь 1855
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Мал. Русаново
Нас.пункт
д. Мал. Русаново, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

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