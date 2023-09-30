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Ефимов Терентий Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Терентий Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1876
Дата рождения
01.04.1855
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Павлово (Бельша)
Нас.пункт
д. Павлово (Бельша), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.04.1855 ст.

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