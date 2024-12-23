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Ефимов Сергей Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Сергей Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1853
Дата рождения
1833
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Юрасово
Нас.пункт
д. Юрасово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1833 ст.

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