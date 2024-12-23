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Елизаров Степан Емельянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Елизаров Степан Емельянов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
20.11….
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Заборье
Нас.пункт
д. Заборье, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.11.? ст.

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