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Екшурский Иван Абрамов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Екшурский Иван Абрамов
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
07.10.1859
Сословие
сын священника с. Городища
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Городище
Нас.пункт
с. ГородищеРязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.10.1859 ст.

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