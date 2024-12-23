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Евтеев Сергей Родионов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евтеев Сергей Родионов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
23.09.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ялино
Нас.пункт
д. Ялино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
23.09.1885 ст.

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