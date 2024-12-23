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Евтеев Петр Евтеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евтеев Петр Евтеев
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1854
Дата рождения
1828
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Шумош
Нас.пункт
с. Шумош, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1828 ст.

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