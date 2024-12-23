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Евтеев Лупп Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евтеев Лупп Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
16.08.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Полтево
Нас.пункт
д. Полтево, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.08.1867 ст.

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