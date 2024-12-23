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Евсюнин Семен Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсюнин Семен Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
05.08.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Минеево
Нас.пункт
д. Минеево, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.08.1857 ст.

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