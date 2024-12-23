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Евсюков Ефим Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсюков Ефим Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
31.03.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Ласково
Нас.пункт
д. Ласково, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
31.03.1877 ст.

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