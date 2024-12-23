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Евсин Дмитрий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсин Дмитрий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
03.02.1875
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Войнюково
Нас.пункт
д. Войнюково, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.02.1875 ст.

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