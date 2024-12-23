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Евсеев Александр Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсеев Александр Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
30.08.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Затишье
Нас.пункт
с. Затишье, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.08.1879 ст.

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