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Евдокимов Алексей Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Алексей Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
14.03.1859
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Мордасово
Нас.пункт
д. Мордасово, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.03.1859 ст.

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