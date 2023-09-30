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Дутов Марк Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дутов Марк Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1886
Дата рождения
19.04.1865
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Кутуково
Нас.пункт
д. Кутуково, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.04.1865 ст.

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