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Дуняхин Кузьма Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дуняхин Кузьма Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
01.11.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Путково
Нас.пункт
д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.11.1864 ст.

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