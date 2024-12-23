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Дрюев Егор Константинов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дрюев Егор Константинов
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
10.04.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Льгово
Нас.пункт
с. Льгово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.04.1887 ст.

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