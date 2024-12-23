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Доронкин Матвей Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Доронкин Матвей Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1918
Дата рождения
09.08.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Недостоево
Нас.пункт
с. Недостоево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.08.1894 ст.

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