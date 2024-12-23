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Дмитриев Яков Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Яков Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1832
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Перкаль
Нас.пункт
д. Перкаль, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1832 ст.

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