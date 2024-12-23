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Дмитриев Алексей Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дмитриев Алексей Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1850
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Путково
Нас.пункт
д. Путково, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1850 ст.

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