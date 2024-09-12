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Воейков Василий Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Воейков Василий Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
27.01.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
с. Подвязье
Нас.пункт
с. Подвязье, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.01.1890 ст.

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