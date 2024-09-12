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Власов Карп Власов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Власов Карп Власов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1845
Дата рождения
1819
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Константиново
Нас.пункт
с. Константиново, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1819 ст.

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