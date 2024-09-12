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Андрюхин Ефим Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андрюхин Ефим Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
08.10.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Мощены
Нас.пункт
с. Мощены, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.10.1874 ст.

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