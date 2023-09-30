Андреянов Петр Андреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреянов Петр Андреянов

Андреянов Петр Андреянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреянов Петр Андреянов
Пол
муж
Дата призыва
Март 1845
Дата рождения
1824
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Передне-Пилево
Нас.пункт
д. Передне-Пилево, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1824 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.