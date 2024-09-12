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Андреев Моисей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Моисей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1867
Дата рождения
1845
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Бортное
Нас.пункт
д. Бортное, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1845 ст.

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